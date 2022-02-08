تجارة عمان: تصدير بضائع بقيمة 50 مليون دينار الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أصدرت غرفة تجارة عمان خلال شهر كانون الثاني الماضي 1681 شهادة منشأ استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر منها لجهة عددها، فيما جمهورية مصر العربية بالنسبة لقيمتها.

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وحسب معطيات إحصائية، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة من خلال الغرفة خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر16 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل 1445 شهادة.



وأصدرت الغرفة خلال الشهر الماضي 283 شهادة منشأ لتصدير سلع وبضائع لدولة الإمارات العربية، و214 للسعودية و83 للعراق، و77 إلى مصر، 15 شهادة للولايات المتحدة الأميركية.



وبحسب المعطيات الاحصائية تم تصدير سلع وبضائع الشهر الماضي من خلال تجارة عمان بقيمة نحو 50 مليون دينار مقابل 48 مليون دينار للشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة مقدارها 1ر3 بالمئة.



ووفقا للأرقام جاءت جمهورية مصر العربية بمقدمة الدول بالنسبة لقيمة الصادرات بقيمة نحو 10 ملايين دينار، ثم العراق 9 ملايين دينار، ودولة الامارات العربية المتحدة 6 ملايين دينار، فالسعودية نحو 4 ملايين دينار، ثم الولايات المتحدة الاميركية بقيمة مليوني دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي على المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" بقيمة نحو 26 مليون دينار والصناعية 12 مليون دينار فالزراعية نحو 6 ملايين دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة نحو 4 ملايين دينار.



وتصدر غرفة تجارة عمّان، التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها و للبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.



وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية، كذلك حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

