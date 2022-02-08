الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

اتفاق بين واشنطن وطوكيو لإزالة الرسوم على الصلب الياباني

تجارة عمان: تصدير بضائع بقيمة 50 مليون دينار الشهر الماضي

فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية

مطالبة بإصدار بلاغ يحمي حقوق العامل المصاب بكورونا

توقعات بارتفاع أسعار رحلات العمرة... وأكثر من 70 دينارا تكلفة فحوص كورونا

الشوارع تتزّين بمظاهر الدعاية الانتخابية.. والمومني يؤكد: الانتخابات في موعدها

ارتفاع أسعار الذهب محليا

البنك الدولي: تلوث الهواء يكلّف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 141 مليار دولار سنويا

المركزي الأوروبي: لا حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية والتضخم سينخفض

وفيات الثلاثاء 8-2-2022

الثلاثاء، 08-02-2022 10:07 ص

تجارة عمان: تصدير بضائع بقيمة 50 مليون دينار الشهر الماضي

112020416921891158587


الوكيل الإخباري - أصدرت غرفة تجارة عمان خلال شهر كانون الثاني الماضي 1681 شهادة منشأ استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر منها لجهة عددها، فيما جمهورية مصر العربية بالنسبة لقيمتها.

اضافة اعلان


وحسب معطيات إحصائية، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة من خلال الغرفة خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر16 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل 1445 شهادة.


وأصدرت الغرفة خلال الشهر الماضي 283 شهادة منشأ لتصدير سلع وبضائع لدولة الإمارات العربية، و214 للسعودية و83 للعراق، و77 إلى مصر، 15 شهادة للولايات المتحدة الأميركية.


وبحسب المعطيات الاحصائية تم تصدير سلع وبضائع الشهر الماضي من خلال تجارة عمان بقيمة نحو 50 مليون دينار مقابل 48 مليون دينار للشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة مقدارها 1ر3 بالمئة. 


ووفقا للأرقام جاءت جمهورية مصر العربية بمقدمة الدول بالنسبة لقيمة الصادرات بقيمة نحو 10 ملايين دينار، ثم العراق 9 ملايين دينار، ودولة الامارات العربية المتحدة 6 ملايين دينار، فالسعودية نحو 4 ملايين دينار، ثم الولايات المتحدة الاميركية بقيمة مليوني دينار.


وتوزعت صادرات الغرفة خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي على المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" بقيمة نحو 26 مليون دينار والصناعية 12 مليون دينار فالزراعية نحو 6 ملايين دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة نحو 4 ملايين دينار.


 وتصدر غرفة تجارة عمّان، التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها و للبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.


وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية، كذلك حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202229132633521094192

جمع 130 طن حطب من الأشجار المتضررة بسبب الثلوج

001

شاب دون الـ25 تقدم بطلب الترشح للانتخابات

gettyimages-745484551

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي - تفاصيل

موظف

مطالبة بإصدار بلاغ يحمي حقوق العامل المصاب بكورونا

001-3-2

توقعات بارتفاع أسعار رحلات العمرة... وأكثر من 70 دينارا تكلفة فحوص كورونا

1 - Copy

الشوارع تتزّين بمظاهر الدعاية الانتخابية.. والمومني يؤكد: الانتخابات في موعدها

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الأردن يدين إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة اتجاه الإمارات

0L5A9533

تجارة عمان: رسالة الملك تؤكد قدرة البلاد على النهوض

وزارة الخارجية

الأردن يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ بالستي على الإمارات

61f6a039a4c6d

الصفدي يبحث مع نظيره المصري أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

271436402_253823566864129_2059883441353330338_n

أين الخصاونة؟ مصدر يجيب سبب إصدار كريشان بلاغ تأخير الدوام

علم

الأردن يحافظ على ترتيبه العالمي في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021