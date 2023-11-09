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الخميس، 09-11-2023 10:05 م

الأردن يصوت لصالح قرار أممي بشأن سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

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الوكيل الإخباري - صوت الأردن، اليوم الخميس، أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

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وحصل المشروع على تأييد 151 دولة ومعارضة 6 دول وهي (كندا وإسرائيل والولايات المتحدة وبالاو ونارو ومرونيسيا) فيما صوتت 11 دولة بالامتناع وهي: استراليا والكاميرون وساحل العاج وغواتيمالا وفيجي وبابو غينيا الجديدة وباراغواي وجنوب السودان وتوغو وتنغا وتوفالو.


وحسب القرار، تؤكد الجمعية من جديد على "الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة."


وتطالب الجمعية "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وعن إتلافها والتسبب في ضياعها أو نضوبها وعن تعريضها للخطر".


كما صوت الأردن أيضا لصالح قرار اعتمدته اللجنة بشأن مسؤولة إسرائيل عن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها إسرائيل.


وصوت لصالح القرار 158 دولة وعارضته 7 دول، فيما صوتت 6 دول عليه بالامتناع.

 




 

 


 

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