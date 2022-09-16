الأردن يصوت لصالح مشروع قرار أممي يسمح لرئيس اوكرانيا بمخاطبة الجمعية العامة تلفزيونيا

الوكيل الاخباري - صوت الأردن اليوم الجمعة على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يسمح للرئيس الاوكراني بمخاطبة الجمعية العامة خلال المداولات العامة القادمة بالقاء كلمته بتسجيل مسبق دون حضوره شخصيًا.



وجاء في القرار "يمكن لأوكرانيا تقديم تسجيل مسبق لرئيس الدولة سيجري تشغيله في قاعة الجمعية العامة أثناء المناقشة العامة للجمعية في دورتها السابعة والسبعين، بعد أن يقدم له ممثلها (المندوب الدائم) الحاضر فعليًا في قاعة الجمعية".

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