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الثلاثاء، 25-04-2023 10:28 ص

الأردن يعزي مصر بوفاة مساعد الملحق الإداري في الخرطوم

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الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بوفاة مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم، وهو في طريقه إلى مقر السفارة المصرية في الخرطوم، يوم أمس، لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين المصريين من السودان، معربة عن تعازيها لذوي الفقيد رحمه الله. 

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وجددت الوزارة دعوتها كافة الأطراف إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فوراً، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.



 




 

 


 

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