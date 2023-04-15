بدء أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري في جدة بمشاركة الأردن

الوكيل الاخباري - بدأت في جدة مساء الجمعة، أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري الذي تستضيفه المملكة العربية ‎السعودية بمشاركة دول ‎مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاردن وجمهورية ‎مصر العربية وجمهورية ‎العراق.

اضافة اعلان



ويمثل الأردن في الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي.



وأجرى الصفدي قبل بدء الاجتماع لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين بحثت العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات.



وأكدت محادثات أجراها الصفدي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في جدة، عمق ومتانة العلاقات بين المملكتين، مثلما بحثت سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتنسيق المواقف إزاء القضايا العربية والإقليمية.



والتقى الصفدي وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والعماني بدر البوسعيدي، وبحث معهما سبل توطيد التعاون بين الأردن وبلديهما، وبما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية.



كما بحث الصفدي مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر إزاء القضايا المطروحة على أجندة الاجتماع.