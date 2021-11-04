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الخميس، 04-11-2021 01:26 م

الأردنّ يفوز بعضويّة 3 مجالس تتبع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

الاردن اولا


الوكيل الإخباري - فاز الأردن بعضويّة ثلاثة مجالس تتبع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.

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جاء ذلك خلال الاجتماع 22 لمجلس إدارة المعهد والاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية له ، في المدينة المنوّرة بالمملكة العربيّة السّعوديّة، وشاركت فيه مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى جانب 45 دولة إسلامية وعدة منظمات إقليمية ودولية.


وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير، التي ترأست الوفد الأردني في هذه الاجتماعات، إن نتائج الانتخابات التي أجريت، أسفرت عن فوز الأردنّ بعضويّة مجالس المعهد الثلاثة للتقييس والاعتماد والإدارة، ما يعزز مكانة المؤسسة على صعيّد التقييس لدول العالم الإسلامي.


وتأتي أهمية هذه الاجتماعات في توحيد العمل الإسلامي المشترك في أنشطة التقييس المختلفة وتعزيز أنظمة البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء، وتنسيق إعداد المواصفات القياسية بين الدول الإسلامية لضمان إزالة العوائق أمام التجارة، كما يضع نظاماً لإصدار الشهادات والاعتماد بغرض سرعة انسياب المنتجات عبر الحدود بين الدول الأعضاء، لزيادة التكامل التجاري الإسلامي.


تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الانتخابات تُعقد كل ثلاث سنوات، حيث يتم فيها انتخاب مجموعة من الدول الأعضاء لتمثيل جميع الدول الإسلامية في هذه المجالس والعمل على إعداد الخطط و متابعة إنجازها.


 




 

 


 

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