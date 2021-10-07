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الخميس، 07-10-2021 05:45 م

الهواري: الأردن قبلة السياحة العلاجية في المنطقة

الهواري


 الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، إن التدريب والتأهيل يعتبر شاهداً على الحراك المستمر للقطاعِ الطبي في الأردن، ودليلا على المزيد من التطور المستمر للمسيرة الطبية التي تحققت في المملكة بفضل الجهود المخلصة لمنتسبي مهنة الطب.

جاء ذلك خلال رعاية الوزير الهواري إطلاق البرنامج الوطني الشامل الثالث لعام 2021، الذي تنظمه نقابة أطباء الأسنان، بالتعاون مع الهيئة الأردنية لزراعة الأسنان، وحفل تخريج 58 طبيبا وطبيبة أسنان من البرنامجِ الوطني الثاني لزارعة الأسنان.

وأكد الدكتور الهواري أن الأردن استطاع أن يحقق خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمه المتواصل، العديد من الإنجازات المهمة في شتى القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي والطبي، والذي كان لتطور مهنة طب الأسنان وزراعتها نصيب كبير من هذه الإنجازات.

وأضاف “حيث أصبح لدينا كفاءات عالية من أطباء الاختصاص والاختصاصات الفرعية في طب الأسنان ومعالجتها، والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق ذلك التقدم والإنجاز”، وأضحى الأردن من الدول المتقدمة في الخدمات الطبية والعلاجية، وقبلة للسياحة العلاجية في المنطقة، وملتقى لتبادل العلوم والمعرفة الطبية.

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