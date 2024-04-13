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السبت، 13-04-2024 09:59 م

الأردن يقرر إغلاق أجوائه أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، السبت، أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".

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وقالت الهيئة في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري : "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC اي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".


جاء القرار "حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالميا"، وفق البيان.

 

 

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