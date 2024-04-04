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الخميس، 04-04-2024 04:01 م

الأردن ينفذ انزالاً جوياً يحتوي على ملابس العيد للأشقاء في قطاع غزة -صور

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الوكيل الإخباري- في إطار حرص الأردنيين على مشاركة الأشقاء في قطاع غزة عيد الفطر السعيد، احتوت صناديق الإنزال الجوي التي حملتها الطائرات الأردنية اليوم الخميس، على ملابس العيد إضافةً إلى مواد غذائية، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من حرمان فرضته الحرب الإسرائيلية على الأهل في القطاع.

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ونفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الخميس، 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على عدد من المواقع شمال القطاع، بمشاركة دول شقيقة وصديقة.


وتمت عملية الإنزال من خلال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية، إضافةً إلى طائرة تابعة لدولة هولندا.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 71 إنزالاً جوياً أردنياً، و147 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 


 




 




 

 


 

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