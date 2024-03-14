الخميس 14-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الامن يحذر سالكي هذه الطرق!

قصف مدفعي إسرائيلي على وادي حامول جنوب لبنان

الملك يؤكد خلال اتصال مع الرئيس عباس ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد في القدس

3 إصابات إحداها خطيرة في عملية طعن بمستوطنة بيت كاما

الأردن يدين تركيب الاحتلال الإسرائيلي حواجز حديدية على أبواب "الأقصى"

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جديدة لمساعدات إنسانية على غزة

مصر.. هبوط الدولار بعد تعرضه "لضربة ثلاثية"

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1030 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 136 مسيرة خلال 24 ساعة

قطر ستزيح كندا من قائمة أكبر 5 منتجين للغاز في العالم

بعد ارتفاع أسعاره لأكثر من دينارين للكيلو.. مواطنون يبدأون حملة لمقاطعة الدواجن

الخميس، 14-03-2024 03:04 م

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جديدة لمساعدات إنسانية على غزة

65f2e2e84dbac


الوكيل الاخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الخميس، 5 عمليات إنزال جوي جديدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك استمراراً بتقديم العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عدد من المواقع في شمال القطاع طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى طائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا.

وجاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع سلطنة بروناي، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من أثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، إضافة إلى الجهود الدولية والمساعي الحثيثة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الاشقاء الفلسطينيين، وتلبية لاحتياجات السكان في قطاع غزة من المواد الغذائية في ظل الأوضاع الصعبة جراء الحرب في القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 إنزالاً جوياً أردنياً، و59 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22024218222134281073

الامن يحذر سالكي هذه الطرق!

1710419562941

الملك يؤكد خلال اتصال مع الرئيس عباس ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد في القدس

1710418042386

الأردن يدين تركيب الاحتلال الإسرائيلي حواجز حديدية على أبواب "الأقصى"

430086687_860891375794292_2328206630229380114_n

بعد ارتفاع أسعاره لأكثر من دينارين للكيلو.. مواطنون يبدأون حملة لمقاطعة الدواجن

1710412412816

انطلاق بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في العاصمة

1710412187513

تجارتا الأردن وعمان توزعان وجبات إفطار بقطاع غزة

أخبار متعلقة
65eafec1a8b9d

القـــوات المسلحـــة تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

GHrPVomWcAIJwxI

بمبادرة أردنية .. تعرف على أول عملية إنزال أمريكية على غزة

GGX79XDXAAA2lrl

الخيرية الهاشمية: سيرنا 4 طائرات مساعدات إلى غزة في يومين

9

الملك يؤكد أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت

0

الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة الى غزة

مبنى رئاسة الوزراء

بيان صادر عن رئاسة الوزراء