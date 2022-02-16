الأرصاد: أمطار وبرد ورعد مع بداية الاسبوع القادم - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد المملكة اعتبارا من يوم السبت، بداية الأسبوع القادم حالة من عدم الإستقرار الجوي.



وبينت الإدارة، وفقا لنشرتها التي رصدها "الوكيل الإخباري" أنه تصبح الاجواء غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة خاصة في الاجزاء الغربية، وقد تكون غزيرة احياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

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وأضافت أنه تكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



أما يومي الخميس والجمعة فانه يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



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