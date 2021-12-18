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السبت، 18-12-2021 04:32 م

الأرصاد: المنخفض الثلجي القادم بلا اسم وتأثيره آخر أيام الخريف

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب إنه لم يُطلق أي اسم على المنخفض الثلجي الذي سيبدأ تأثيره على المملكة الاثنين المقبل.

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وقال آل خطاب لـ الوكيل الإخباري" إن المنخفض يتمركز الآن فوق جزيرة قبرص، ومن المتوقع أن سيؤثر على المملكة في آخر أيام خريف 2021. 


من جهته أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة على موعد مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يبدأ فجر يوم الإثنين القادم بحيث تكون الأجواء شديدة البرودة متوقعا هطول الأمطار بالمناطق الشمالية وتمتد سريعا لتشمل المناطق الوسطى والجنوبية .


وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري "بأنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج بالمناطق الجنوبية يوم الإثنين فيما يُتوقع أن تشهد مناطق شمال ووسط الأردن زخات من الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 1000 متر عن سطح البحر.

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