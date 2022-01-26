الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : مئات المركبات علقت في الثلوج

عشرات المركبات عالقة على طريق المطار بسبب تراكم الثلوج وتعيق عمل آليات الأشغال - فيديو

الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة 1 صباحاً - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الاشغال تغلق طرقا احترازيا - اسماء

الكسبي: يمكننا رفع عدد الآليات للتعامل مع الحالة الجوية إلى 390 آلية

بلدية عجلون تتعامل مع إغلاقات الشوارع وتعمل على فتحها

إغلاق طريقي (اربد - عمان) في "ثغرة عصفور" بالاتجاهين وطريق (جرش - عجلون)

الفراية: الكهرباء والأكسجين والوقود والمياه متوفرة في المستشفيات

ترجيح امتلاء سد الوالة خلال المنخفض الجوي الحالي

الأربعاء، 26-01-2022 11:40 م

الأرصاد تكشف عن سماكة الثلوج في مناطق المملكة حتى 9 مساء - أرقام

f5b942eb-174a-4280-9b9e-f96036e95363


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، مساء الأربعاء، إن منطقة رأس منيف سجلت سماكة ثلوج قدرها 10 سم، وذلك حتى التاسعة من مساء الأربعاء.

اضافة اعلان

وأوضح آل خطاب، أن سماكة الثلوج بلغت في السلط 7سم، والشوبك 3 سم، وصويلح 4 سم، حدائق الملك حسين 4 سم، والجامعة الأردنية 3.5 سم، وجبل الحسين 2 سم، ومطار ماركا 1 سم.


وقال آل خطاب إن الكتلة الهوائية القطبية الباردة ستكون ذروتها من منتصف الليل وحتى الثامنة من صباح الخميس، مع استمرار تدفق الغيوم الممطرة المثلجة نحو الأردن، وبالتالي استمرار هطل الأمطار وتساقط الثلوج.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

الامن العام : مئات المركبات علقت في الثلوج

Screenshot_18

عشرات المركبات عالقة على طريق المطار بسبب تراكم الثلوج وتعيق عمل آليات الأشغال - فيديو

6d1a9442-a7c3-4fa8-8c3a-d77a694f8c16

الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة 1 صباحاً - أسماء

f

الاشغال تغلق طرقا احترازيا - اسماء

d

الكسبي: يمكننا رفع عدد الآليات للتعامل مع الحالة الجوية إلى 390 آلية

fff

بلدية عجلون تتعامل مع إغلاقات الشوارع وتعمل على فتحها

أخبار متعلقة
32591_4_1639835420

“الأرصاد” تكشف عن سماكة الثلوج والهطولات المطرية في المحافظات خلال المنخفض

1120212072539257502687

منخفضان مطريان جديدان يؤثران على الأردن الاسبوع المقبل

1202120123530102068804

الأرصاد تكشف عن المناطق التي ستتراكم بها الثلوج - تفاصيل

a4746ce0-25b1-40af-a4fe-3ccbf4655778

16 درجة تحت الصفر.. متى سُجلت أقل درجة حرارة في تاريخ المملكة وأين؟

1c6a6470-ee8c-4af5-8c4e-ba0519c86295

3 مجمعات تجارية بـ4 ملايين دينار في عمان

d3eb4619889b5819a03c44ada15dc6d4

هل يعوّض الضمان الاجتماعي ورثة العامل المتوفي الذي سقط عن بناية في صويلح؟!