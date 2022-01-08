3 مجمعات تجارية بـ4 ملايين دينار في عمان

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير الذراع الاستثماري لأمانة عمّان الكبرى عن توقيع اتفاقيات لاحقة لإحالة عدد من الفرص الاستثمارية التنافسية والمشاريع لعدد من الجهات الاستثمارية، حيث جاءت هذه الاتفاقات بعد التوصل إلى الصيغة المثلى للأطراف المستفيدة و لشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير.



وقد تضمن إعلان شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير الإفصاح عن أسماء المشاريع ومواصفاتها وقيمة الاستثمار المتوقع، والتي جاءت كالتالي:



- مشروع مجمّع تجاري في منطقة دير غبار باستثمار يصل إلى 1.5 مليون دينار أردني



- مشروع مجمّع تجاري في منطقة راس العين باستثمار يصل إلى 1 مليون دينار أردني



- مشروع مجمّع تجاري في منطقة صويلح بقيمة استثمار تصل إلى 1.5 مليون دينار أردني



وقال الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير المهندس حمزة الحاج حسن: "يسعدنا اليوم الإعلان عن انضمام عدد من الجهات الاستثمارية إلى قائمة المستفيدين من الخدمات والمواقع التي تؤمنها شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، حيث تأتي هذه الاتفاقات ضمن فترة التعافي الاقتصادي التي تسعى الجهات الحكومية والخاصة إلى تطبيقها، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، ومن هنا؛ يشرفنا أن نكون جزءاً من هذه الرؤية المشرقة لنهضة الأردن وإعادة العاصمة الحبيبة إلى موقعها الحقيقي في السوق الاستثماري.



وأضاف الحاج حسن بأن الشركة قد قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بطرح فرص استثمارية ضمن مرحلتين، وأن هذه الاتفاقيات هي جزء مما تم التوصل إليه مع مستثمري المرحلة الأولى وأن العروض المقدمّة لمشاريع المرحلة الثانية قيد التقييم، وأن هناك عدة اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها خلال الأسابيع القادمة.



وبيّن الحاج حسن بأن المرحلة الثالثة سيتم طرحها خلال شهر كحد أقصى، وأشار إلى أن الأراضي الاستثمارية وبناءً على توجيه رئيس مجلس الإدارة / أمين عمّان - الدكتور يوسف الشواربه متاحة للجميع من خلال فرص استثمارية تنافسية يتم الإعلان عنها من قبل الشركة، وأنّ الشركة تركز الآن على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي أثبتت التجارب العالمية بأنها الحل الأمثل للوصول إلى التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل.



يشار إلى أن شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير تعتبر ذراع الاستثمار والتطوير لأمانة عمّان الكبرى، والمطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة. وتقدّم العديد من فرص الاستثمار في الأراضي والأصول وحقوق الاستثمار والتطوير للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية والمساهمة في نهضة العاصمة عمّان والمملكة عموماً.

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