الأرصاد: رياح وهبات قوية وغبار كثيف خلال ساعات

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، ان الساعات القادمة من نهار اليوم الاربعاء، سوف تشهد رياح نشطة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية.

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وأضافت الإدارة، أن درجات الحرارة نهار اليوم الأربعاء، سجلت أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-9) درجات مئوية.



أما ليلا تكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، ومغبرة احياناً خاصة في مناطق البادية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وتحذر الإدارة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



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