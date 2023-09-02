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السبت، 02-09-2023 12:57 م

الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف

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الوكيل الاخباري - اوضح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب، بأنه مع أول أيلول والذي صادف امس الجمعة نكون قد قتربنا مناخيا من فصل الخريف والذي يعتبر فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، فنصف الكرة الشمالي من الارض دخل مناخيا فصل الخريف والذي يبدأ من شهر أيلول ويستمر إلى نهاية شهر تشرين ثاني .

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وأضاف ال خطاب السبت، أن معدلات درجات الحرارة في المنطقة تنخفض تدريجيا خلال فصل الخريف ومعدلات الاشعاع الشمسي يقل تدريجيا وتبدأ معدلات الرطوبة ترتفع تدريجيا ونبدأ نلاحظ يتشكل الضباب والندى صباحا، وتتوافد الغيوم من الجهة الغربية ابتداء من منتصف تشرين اول، وترتفع فرصة هطول الأمطار بتشرين ثاني .


وتابع" وفي هذه الفترة الانتقالية ونتيجة التقلبات في الحرارة والرطوبة من ارتفاع وانخفاض تزداد فرص الاصابة بالامراض الموسمية، وحتى نتجنب مثل هذه الامراض ونخفف من تأثيرها كثير من العادات التي كنا نقوم بها في فصل الصيف يجب أن نبدأ بتغييرها تدريجيا مع اقترابنا لفصل الشتاء، فمثلا استخدام المكيفات بدرجات مناسبة مع الطقس الخارجي ليلا او نهارا، وعدم النوم تحت المراوح واستعمال ملابس مناسبة مع الأجواء الخارجية في الصباح والليل وخاصة الأطفال، والتخفيف من شرب المياه الباردة قد تكون بدرجة متوسطة فمثل هذه العادات في الصيف من الان لا بد ان نقوم على تغييرها تدريجيا حتى نتجنب الكثير من الأمراض الموسمية والتي تزداد مع تقلبات الطقس في فصل الخريف واستعداد للانتقال لفصل الشتاء."


 




 

 


 

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