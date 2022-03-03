الأرصاد: لا وجود لجبهات ثلجية واستمرار تساقط الأمطار حتى ظهر غدٍ الجمعة

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إنه لا يوجد أي توقعات حول تأثر الأردن بأي جبهات قطبية ثلجية، خلال الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.

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وبيّن آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" أن الفرصة تبقى مساء اليوم الخميس مهيئة لتساقط الأمطار وزخات البرد في مناطق الشمال والوسط، وهبوب الرياح الغبارية في المناطق الجنوبية، منوهاً إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة بالرعد.



وعن يوم غدٍ الجمعة، اوضح أنه سيكون هناك زخات خفيفة من الأمطار خلال ساعات الصباح، وتبدأ الأجواء بالإعتدال خلال ساعات ما بعد الظهر.





وشهدت أغلب محافظات الشمال والوسط منذ صباح اليوم الخميس، تساقطاً للامطار والبرد، كما شهدت المناطق الجنوبية والطريق الصحراوي عواصف غبارية قوية عطّلت حركة السير .

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