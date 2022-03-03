عاصفة رملية قوية على الطريق الصحراوي - فيديو

الوكيل الإخباري - شهد الطريق الصحراوي " منطقة الحسا " ظهر اليوم الخميس، عاصفة رملية قوية، تسببت في انعدام مدى الرؤية الأفقية.



وأظهر مقطع فيديو، وقوف الشاحنات على جنبات الطريق الصحراوي لحين انقشاع الغبار الكثيف لتلافي وقوع الحوادث.

اضافة اعلان



من جهتها قالت مديرية الأمن العام إنه تم إغلاق "طريق الزميلة" باتجاه الجنوب وطريق القطرانة باتجاه عمان بسبب الغبار الكثيف.



وأضافت في تحذير صدر عنها اليوم الخميس، أن منطقة الأبيض في محافظة الكرك وكذلك محافظة الطفيلة تشهدان غبارا كثيفا.



ووفقا لدائرة الارصاد الجوية، تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة قد تكون أثناء النهار في شمال المملكة ولفترة محدودة غزيرة أحياناً و مصحوبة بالرعد، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 70كم/س في بعض المناطق، حيث تصبح الأجواء مغبرة في العديد من المناطق مما يؤدي الى تدني واضح في مدى الرؤية الافقية خاصة في جنوب وشرق المملكة .



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





