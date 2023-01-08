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الوكيل الاخباري

الأزرق: خدمة الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غداً

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الأحد، 08-01-2023 11:55 م

الأزرق: خدمة الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غداً

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الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات وبالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة غدا الاثنين برنامج الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك)، من خلال تواجد عربة الترخيص المتنقلة التابعة للإدارة في ساحة حديقة البلدية مقابل المشروع التنموي لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق/محافظة الزرقاء.

وبين رئيس بلدية الأزرق الجديدة يحيى زين الدين أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة الترخيص للسواقين والمركبات وللتسهيل على المواطنين في قضاء الأزرق والتخفيف عنهم بسبب بعدهم عن المركز بمحافظة الزرقاء وعدم وجود دائرة للترخيص في القضاء.

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