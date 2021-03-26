الأزمات:أحقية اللقاح حسب الأولويات العمرية

الوكيل الاخباري -

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ترد الى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تساؤلات من أشخاص قاموا بالتسجيل على منصة اللقاحات ولم تردهم رسائل بموعد تلقي اللقاح، من هذا المنطلق ينوه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بأن أحقية اللقاح حسب الأولويات العمرية ومن لديهم أمراض مزمنة، لذلك يدعو المركز المواطنين الى التحقق والتأكد ممايلي:- أولاً، تعبئة البيانات ورمز التحقق والتأكد من انتهاء عملية التسجيل بنجاح.- ثانياً، يقوم البعض باختيار بند الحساسية المفرطة من اللقاحات اعتقاداً منه بأن ما يعانيه من حساسية قد تؤثر على صحته في حال تلقيه المطعوم، لذا يجب الرجوع للطبيب لاخذ المشورة الطبية قبل اختيار هذا البند كونه سيحرمه من تلقي رسالة الموعد النصية.- ثالثاً، في حال اختيار بند لا استطيع الوصول لمركز التطعيم، سينتقل اسم الشخص المسجل على المنصة الى اختصاص فرق التطعيم المتنقلة في جميع محافظات المملكة والتي ستقوم بدورها بالتواصل معه بناءً على اولويات العمر والامراض المزمنة.