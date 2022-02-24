الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

الأزمات : عودة 92 أردنياً من أوكرانيا بينهم 22 طالباً

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الخميس، 24-02-2022 12:47 م

الأزمات : عودة 92 أردنياً من أوكرانيا بينهم 22 طالباً

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الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات، إن 92 مواطناً اردنياً عادوا إلى الأردن من أوكرانيا حتى مساء أول أمس الثلاثاء.

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وأضاف النعيمات لـ " الوكيل الإخباري" أن من بين العائدين 22 طالباً. 


وكان قد قرر المركز اعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.


وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن البحث جارٍ عن سبل لإخلاء الأردنيين من اوكرانيا براً عبر الدول المجاورة.


وأضافت الوزارة أن خلية الأزمة في الوزارة مستمرة بالانعقاد على مدار الساعة، ويتم التحضير لانعقاد اجتماعٍ موسعٍ وشامل مع كافة الجهات والمؤسسات المختصة والمعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا. 


 من ناحيته قال رئيس مفوضي هيئة الطيران المدني هيثم مستو، الخميس، إن السلطات الأوكرانية أوقفت تشغيل جميع رحلات الطيران المدني إلى أوكرانيا، لزيادة المخاطر في البلاد.

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