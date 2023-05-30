الأزياء التراثية الأردنية حاضرة في المناسبات الوطنية

الوكيل الإخباري - شكلت الاحتفالات الوطنية في مختلف مناطق محافظات المملكة فرصة لإعادة الألق إلى الأزياء التراثية الأردنية؛ مثل المدرقة والعصابة والشماغ والعقال والثوب التي يتزين بها الأردنيون، رجالا ونساء؛ اعتزازا وشموخا بماضيهم التليد.

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وبهذه المناسبة، يقول الباحث صالح الطراونة إن أي أمة يستدل على هويتها الثقافية من خلال النظر إلى تراثها، والذي يعد اللباس أحد أركانه، فيصبح من السهل أن تدرك جنسية وهوية الشخص الماثل أمامك من نوع لباسه، ومما لا شك فيه أن الشماغ والعقال والمدرقة تتصل بالماضي المجيد للأردنيين نساء ورجالا.



ويضيف "لا بد من إعادة الألق إلى مكونات الهوية الثقافية الأردنية من جديد، ولا سيما الزي الأردني الذي يدل على الهوية الوطنية، لا باعتباره زيا يقتصر على المناسبات والاحتفالات فقط، وإنما لأهميته في التوثيق لمراحل مهمة في التاريخ الأردني.



من جهتها، عرضت رئيسة تجمع لجان المرأة بالكرك ميسون المبيضين القيمة الجمالية والوطنية للزي التراثي الأردني الذي يصبغ الاحتفالات الوطنية عادة، ولا سيما في عيد الاستقلال وقرب زواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وما يتخللها من ليالي فرح أردنية بامتياز، ويكون اللباس التقليدي حاضرا في جميعها، بدءا بالمدرقة مرورا بعصابة الرأس، وانتهاء بحناء العروس.



وأوضحت المبيضين أن الاحتفالات الوطنية استحضرت طقوسا تراثية متأصلة في الوجدان الجمعي؛ مثل حناء العروس وما يرافقها من أهازيج فيما يعرف بسهرة وداع العروس استعدادا لزفافها، والتي تعد مع اللباس جزءا من التراث لارتباطها بالعادات والتقاليد والمؤثرات الاقتصادية والاجتماعية.



بدورها، قالت الحاجة السبعينية أم رائد إن المدرقة والعصابة كانتا جزءا مهما من اللباس التقليدي للمرأة الأردنية في القرى والأرياف تتزين بهما في الأفراح، والتي غالبيتها من إنتاج منزلي يخاط ويطرز بخيوط مختلفة من قبل سيدة تكون معروفة بحي القرية، أما الحناء فيجلبونها من محلات العطارة، وتعجن في صينية خاصة، وترسم على يد العروس لتتزين بها في ليلة وداعها، ترافقها الأغاني والأهازيج الشعبية؛ مثل "يمه يا يمه شدي لي مخداتي.....طلعت من البيت وما ودعت خياتي. يمه يا يمه شدي لي مناديلي...... طلعت من البيت ما ودعت أنا جيلي".