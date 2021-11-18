الأشغال المؤقتة 5 سنوات لمحامٍ زوّر وكالة لمصلحة اسرائيلي

الوكيل الإخباري- أصدرت الهيئة الثالثة المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية حكمًا بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات بحق المحامي "ض.م" الذي ارتكب جناية تزوير وكالة عامة غير قابلة للعزل نظّمها بمعرفته لصالح شخص اسرائيلي لبيع قطعة أرض في بيت لحم تبلغ مساحتها دونمان و 240 م2 يملكها مواطن أردني من بلدة الفحيص .

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صدر القرار خلال الجلسة العلنية التي ترأسها اليوم الخميس القاضي أحمد العمري وعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي محمود فريحات .



مصدر مسؤول في الهيئة قال أن مجلس الهيئة الذي أحال القضية في وقت سابق إلى النيابة العامة كان أجرى خبرة فنية بواسطة أحد خبراء الخطوط على الوكالة حيث تبيّن أنها بخط ذلك المحامي وأنها مزوّرة .