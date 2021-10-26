جنايات الفساد: السجن 22 عاما لمدير عام مجمع الشرق الأوسط للصناعات

الوكيل الإخباري-أصدرت الهيئة السابعة لجنايات الفساد حكما على رجلي أعمال أحدهما بالأشغال المؤقتة 22.5 عاما، والآخر بالأشغال المؤقتة 6 أعوام.

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وشمل الحكم أيضا تضمين المتهم الأول الذي كان يعمل مديرًا عامًا لمجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية مبلغ 542 مليونا والثاني 74 مليونا بتهم الاختلاس والاستثمار الوظيفي.



وبينت الهيئة التي ترأسها القاضي رمزي العظمات وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور المدعي العام معاوية السعايدة بأن حكم المتهم الأول كان غيابيًا والثاني وجاهيًا حيث كان عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة تحمل اسم والده.



وجرى تبرئة أحد المحاسبين وعدم مسؤولية متهم رابع في القضية القابلة للاستئناف.

يذكر أن هذه القضية وقضايا عدة تتعلق بهذه الشركات كان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالها الى القضاء في وقت سابق.