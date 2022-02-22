الأشغال المؤقتة 6 سنوات لمكرر سرقة في إربد

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات إربد، حكما قضائيا بحق أحد المكررين لجناية السرقة، ورفعت العقوبة بحقه من الأشغال المؤقتة 3 سنوات إلى الأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.



وأضافت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.