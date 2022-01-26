الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الأربعاء، 26-01-2022 12:40 م

جنايات إربد تغلظ العقوبة بحق صاحبي سوابق

محكمة


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات إربد، حكما قضائيا بحق اثنين من مكرري الجرائم، ورفع العقوبة بحقهما إلى أربع سنوات ونصف.

اضافة اعلان


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إن المحكمة قضت في حكم صدر عنها بتجريم اثنين من المكررين لارتكاب الجرائم خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهما بالأشغال المؤقتة لثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، وكونهما من المكررين بالمعنى القانوني قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهما بوضعهما بالأشغال المؤقتة لأربع سنوات ونصف والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف.


وأضافت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها.


وأشارت إلى أن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة لوغو

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

Screenshot_13

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

heac

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

3e84c3a8-14a0-4a48-8546-dc41a8472f37

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

image (2)

الشمالي يتفقد عددا من الأسواق ويؤكد وفرة السلع

image

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

أخبار متعلقة
3-gavel-dreamstime_1437513

جنايات إربد تجمع عقوبة شخص إلى الأشغال الشاقة 15 سنة

3-gavel-dreamstime_1437513

الأشغال الشاقة 30 عاما لمكرر سرقة في مأدبا

3-gavel-dreamstime_1437513

جنايات إربد: الحبس 4 سنوات ونصف لمكرر سرقات

3-gavel-dreamstime_1437513

تشديد عقوبة 3 أشخاص مكررين للسرقة

61ca2c4b0255b

مجلس النواب يصوّت على مشروع التعديلات الدستورية بالمناداة بصوتٍ عالٍ

820202395433621301785

التربية: التعليم الوجاهي سيستمر وتطعيم الطلبة ضد كورونا اختياري