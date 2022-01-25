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الثلاثاء، 25-01-2022 01:53 م

جنايات إربد تجمع عقوبة شخص إلى الأشغال الشاقة 15 سنة

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الوكيل الإخباري - قررت محكمة جنايات إربد وفي حكم صادر عنها جمع العقوبة بحق شخص اعتاد ارتكاب الجنايات لتصل إلى وضعه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن أحد المكررين لارتكاب الجنايات تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق أن صدر بحقه 9 أحكام غير منفذة بأحكام تتراوح من الحبس ستة أشهر لتصل إلى وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، كون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني، فقررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة.


وأضافت أن جمع العقوبات جاء سندا لأحكام المادة 72 التي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.


وبينت أن جمع العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

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