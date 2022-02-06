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الأحد، 06-02-2022 11:53 ص

جنايات الكرك ترفع عقوبة سارقين كررا جرائمهما إلى 4 سنوات ونصف

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الوكيل الإخباري - قررت محكمة جنايات الكرك تغليظ العقوبة الصادرة بحق شخصين من أصحاب السوابق ومكرري الجرائم ورفعتها من 3 سنوات لتصبح أربع سنوات ونصفا.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي اليوم الأحد، إن المحكمة أصدرت حكما يقضي بتجريم اثنين من أصحاب السوابق المكررين لجناية السرقة وقضت وفقا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وضعهما بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، وكونهما مكررين بالمعنى القانوني، فقد قررت رفع العقوبة بحقهما لتصبح وضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ونصف السنة والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف.


وأضافت، ان تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تجيز للمحكمة رفع العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، موضحة ان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والردع الخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

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