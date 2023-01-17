الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني

حريق يأتي على محل بيع ملابس بالزرقاء

فلسطين تدين اعتراض الاحتلال للسفير الأردني أثناء دخوله الأقصى

الثلاثاء، 17-01-2023 04:52 م

الأشغال تباشر بحملة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة

WhatsApp Image 2023-01-17 at 4.49.31 PM


الوكيل الإخباري - باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مؤخرًا، بحملة لإزالة اللوحات الاعلانية المخالفة على الطرق التابعة لها.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال اليوم الثلاثاء، إن الحملة جاءت لازالة اللوحات الإعلانية المخالفة والتي تم تركيبها دون الحصول على الموافقات المسبقة.

وأوضحت أنه وإستنادا لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 نصت المادة (3) من القانون (تكون الوزارة مسؤولة عن كافة الشؤون والأعمال المتعلقة بالطرق في المملكة وذلك وفقاً للأحكام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون).

وبينت أن العديد من الطرق شهدت عشوائية في تركيب الإعلانات على الطرق التابعة لها وتعدي من قبل أصحاب شركات الاستثمار في قطاع الإعلانات  بتركيب لوحات إعلانية استثمارية دون موافقة من الوزارة ومخالفة لقانون الطرق ونظام رسوم الإعلانات وفق (75) لسنة 2002.

كما لفتت إلى أن الحملة تهدف لتحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع بما يحقق مصالح الشركات التي تستثمر بتأجير اللوحات الإعلانية وإزالة اللوحات المعتدية على حرم الطرق دون ترخيص.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم ومنذ بداية عام 2023 اتخاذ العديد من الإجراءات لتنظيم الإعلانات وإيقاف التعدي على الطرق وذلك من خلال طرح عطاءات مفتوحة للجميع على الطرق الرئيسية تحقيقاً لمبدأ الشفافية في استثمار اللوحات، إذ تم توجيه جميع مدراء الأشغال بعدم تجديد وترخيص أي لوحة إعلانية على الطرق للعام 2023 لحصرها تمهيدا لاعادة طرح عطاءاتها بالاضافة لإزالة جميع اللوحات الإعلانية على الطرق من خلال أصحابها وحسب القانون في حال التخلف عن الإزالة.

وأشارت إلى أنها ستقوم قريبا بإعداد وطرح عطاءات استثمار لمواقع اللواحات الإعلانية للطرق الرئيسية بحسب الأصول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202221194511923576102

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

120236232018394677813

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

8

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

2202116125319311933026

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

www

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني

wwww

فلسطين تدين اعتراض الاحتلال للسفير الأردني أثناء دخوله الأقصى

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-01-08 at 2.22.17 PM

الأشغال تستكمل تنظيف وصيانة مواقع تضررت خلال الظروف الجوية الأخيرة

0L5A1748

الأشغال: جميع الطرق ضمن اختصاص الوزارة سالكة

0L5A0179

الأشغال تحذر من تدني الرؤية على الطرق الخارجية بسبب الضباب

image - 2023-01-01T140117.810

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة

0L5A1748

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من خطر تشكل السيول

2701fca89ac3c5b1950a7f12bdad051f (1)

المياه: اتفاقية لإعادة تأهيل الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله