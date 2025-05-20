الثلاثاء 2025-05-20 06:25 م
 

الاتحاد العربي للمحاربين القدماء يكرّم العيسوي تقديرًا لمسيرته العسكرية وعطائه الوطني

الاتحاد العربي للمحاربين القدماء يكرّم العيسوي
الاتحاد العربي للمحاربين القدماء يكرّم العيسوي
 
الثلاثاء، 20-05-2025 04:29 م

الوكيل الإخباري-   كرّم الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، ومقره في الجمهورية العربية المصرية، رئيسَ الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، بمنحه وسام الاتحاد، تقديرًا لمسيرته العسكرية وعطائه الوطني الممتد، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

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وقد تسلّم العيسوي وسام التكريم من مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد.


ويعكس هذا التكريم التقدير العربي للمكانة التي يحظى بها العيسوي، الذي جسّد عبر مسيرته العسكرية والمدنية نموذجًا نادرًا في الإخلاص والانضباط والوفاء لقيم الوطن وقيادته الهاشمية، وحرصه الدائم على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بخدمة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بوصفهم ركيزة من ركائز الدولة الأردنية.


وبدأ العيسوي مسيرته العسكرية في صفوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عام 1958، حيث تدرج في الرتب والمواقع العسكرية حتى بلغ رتبة عقيد، وشغل عدة مناصب. وقد التحق بالملحقية العسكرية في دمشق وبيروت خلال الفترة من عام 1962 وحتى عام 1969.


كما ساهم في عام 1978 في استحداث دائرة الملحق العسكري الأردني في سلطنة عُمان، حيث خدم هناك حتى عام 1980، مساهِمًا في توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.


وعمل مستشارًا لرئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الإدارية من عام 1991 وحتى عام 1993، حيث ساهم في تطوير السياسات الإدارية للقوات المسلحة، لينتقل بعدها إلى العمل في الديوان الملكي الهاشمي، وتدرج في المناصب والمواقع، حيث حظي في عام 2018 بثقة جلالة الملك وتكليفه برئاسة الديوان الملكي الهاشمي، وهو الموقع الذي يشغله حتى الآن.


 وتقديراً لجهوده وخدماته المتميزة، منح العيسوي عدداً من الأوسمة المحلية، وأخرى دول عربية وأجنبية، ومن أبرز الأوسمة، وسام الاستقلال الأردني ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى. 

ويُعدّ الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب منظمة عربية تنضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويُعنى بشؤون العسكريين المتقاعدين والمحاربين القدماء، وقد تأسس عام 1960.

 
gnews

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