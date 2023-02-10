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الجمعة، 10-02-2023 10:04 م

الأشغال تحذر من تشكل الإنجماد والضباب على الطرق

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الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، المواطنين من احتمالية تشكل الإنجماد ومن احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية على طرق بسبب تشكل الضباب، بحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وأهابت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، مساء الجمعة، بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرق.

وأشارت إلى أنه كوادرها العاملة في الميدان باشرت نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها في مختلف مناطق المملكة، خصوصًا الطرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية ضمن الاختصاص، تحسبًا لحدوث أي انزلاقات بسبب الانجماد، بما يساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 




 

 


 

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