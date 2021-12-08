الأشغال تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر في الظروف الجوية السائدة

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، المواطنين سالكي الطرق الخارجية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر؛ وذلك بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية إثر الغبار المتشكل نتيجة الرياح الشديدة على بعض الطرق الخارجية، وخصوصاً الطريق الصحراوي.



ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها، متمثلة بضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتساب ) 0780377223 ، وطوارئ الوزارة غرف العمليات الرئيسية 065850111، غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك 0780377231، أشغال جرش 0780377187، أشغال مأدبا 0780377366، أشغال معان 0780377338، أشغال المفرق 0780377389، أشغال البلقاء 0780377413، أشغال الطفيلة 0780377435، أشغال عجلون 0780377324، أشغال الزرقاء 0780377125، أشغال العقبة 0780377351، أشغال اربد 0780377273، أشغال الرمثا 0780377394، أشغال العاصمة 0780377291، أشغال البتراء 0780377012.

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