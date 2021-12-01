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الأربعاء، 01-12-2021 09:47 ص

تعميم هام من الأشغال لكل مديرياتها

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الأشغال تعميما على كافة مديرياتها لغايات تفعيل خطة الطوارئ حسب الحاجة ورفعها حسب تقييم مدراء المديريات اعتبارا من صباح الأربعاء، والاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة.

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وأكدت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الإخباري " جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة كافة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.


وشددت في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.


ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:


ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب )  (0780377223)
 طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)
غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا  (0780377366) 
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان  (0780377338)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق  (0780377389)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء  (0780377125)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــراء (0780377012)

 




 

 


 

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