الأشغال تعلن عن تحويلات مؤقتة على طريق المطار

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويلات مؤقتة لغايات إستكمال أعمال تركيب جسر المشاة المعدني على طريق المطار في المنطقة الواقعة ما بين جسر مادبا وتقاطع ممر عمان التنموي (شارع ال 100).



حيث سيتم و بالتعاون مع مديرية الامن العام، اجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، واغلاق السير بالإتجاهين وتحويل السير لطريق الخدمات من فجر ليلة يوم الجمعة الموافق 5 نيسان 2024 وحتى صباح نفس اليوم وعلى النحو الاتي:

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الاغلاق ( رقم 1 ) سيتم تحويل السير القادم من الجنوب بإتجاه عمان عند المخرج المؤدي إلى ممر عمان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب حيث يتم الإلتفاف أعلى الجسر والرجوع عبر شارع الخدمات بإتجاه عمان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسر المشاة المراد تركيبه.



اغلاق (رقم 2) سيتم تحويل السير القادم من ممر عمان التنموي (شارع ال ١٠٠) إلى مسرب الخدمة قبل جسر الطنيب بإتجاه عمان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارع الخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، و يبقى السير المتجه الى طريق مطار الملكة علياء و محافظات الجنوب كما هو.



اغلاق (رقم 3) سيتم تحويل السير للمسرب القادم من عمان الى الجنوب الى شارع الخدمات و الخروج من شارع الخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه



ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق قبيل ظهر يوم غدٍ الجمعة ، حيث عملت الوزارة على تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.



وتهيب وزارة الأشغال بالأخوة سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.



