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الأحد، 12-12-2021 12:59 م

"الأطباء" تحذر من حدث يقيمه فندق لطبيب جراح لبناني ارتكب مخالفات جسيمة في الإمارات وأوقف عن العمل

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الوكيل الاخباري – حذرت نقابة الأطباء الأردنية من حضور حدث يقيمه أحد الفنادق، يستضيف خلاله طبيب جراح لبناني متخصص بعمليات التجميل بشكل مخالف للقوانين ومخالف لأصول مهنة الطب والسلامة العامة.

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وقال رئيس لجنة تنظيم المهنة ومتابعة الشكاوي الدكتور محمد بربراوي لـ"الوكيل الاخباري" إن الطبيب المذكور والذي يروج الفندق له من خلال إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي يقيم في دبي، وقد صدر بحقه قراراً سابقاً بإيقافه عن مزاولة مهنة الطب بسبب مخالفة جسيمة ارتكبها الطبيب تتمثل بقيامه بتصوير فتيات يرقصن داخل عيادته ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضاف البربراوي أن أي حدث طبي يقام في المملكة يجب أن يأخذ موافقة نقابة الأطباء، وعلى الطبيب الذي يقدم استشاراته في أي حدث أن يثبت أنه طبيب ممارس فعلا ويحمل شهادات طبية موثقة وعليه أن يبرزها لنقابة الأطباء، وهو ما لم يفعله الطبيب المذكور نهائيا.


وأشار أن الإعلان المذكور يتحدث عن تقديم الطبيب لاستشاراته للمرضى في قاعة عامة، وذلك يعني أن الفحص وعرض مشكلة المريض لن يراعي أي خصوصية وهو ما يجرمه القانون، فضلاً عن أن الكشف الطبي والاستشارات يجب أن تقدم داخل مستشفى أو عيادة طبية مرخصة، لا أن تقدم في قاعة فندق!


وبين البربراوي لـ"الوكيل الاخباري" أن النقابة بصدد متابعة القضية وإرسال كتب رسمية إلى وزارتي الصحة والسياحة وجمعية الفنادق ومدير الفندق المعني.


ودعا البربراوي وزارة الصحة لمنع ذلك الحدث، كونها صاحبة الاختصاص والذراع التنفيذي وتملك الضابطة العدلية لمنع ارتكاب مثل تلك المخالفات.


 




 

 


 

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