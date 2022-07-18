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الإثنين، 18-07-2022 03:20 م

الأمانة: استمرار إعفاء كبار السن من أجرة باص عمّان

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكدت أمانة عمّان الكبرى استمرار إعفاء كبار السن (لمن تجاوز عمرهم 65 عاما)، وذوي الاحتياجات الخاصة من أجرة باص عمّان بواسطة البطاقة المعفاة.

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وقالت الأمانة لـ"الوكيل الإخباري"، إن البطاقة المعفاة يتم إصدارها لأول مرة مجانا من خلال تقديم طلب عبر موقع باص عمان الإلكتروني، أما في حال فقدانها يتم إصدار بطاقة جديدة بتكلفة 5 دنانير بدل فاقد.


وأضافت أنه لا يمكن لأي راكب الصعود إلى الباص والاستفادة من الخدمة بدون البطاقة، وذلك لأنه يجب استخدامها على جهاز الدفع الإلكتروني في الباص.


وأشارت الأمانة إلى أنه لتقديم الطلب يجب توفير وثائق أهمها (هوية أحوال سارية المفعول، صورة شخصية حديثة، فاتورة كهرباء حديثة)، أما للحصول على إعفاء ذوي الإعاقة الحركية يلزم تقديم تقارير طبية تشرح طبيعة الإعاقة صادرة من وزارة الصحة أو مدينة الحسين الطبية.

لتقديم طلب الحصول على البطاقة المعفاة أنقر هنا

 




 

 


 

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