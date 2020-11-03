الأمانة: تعديلات مرورية للسير القادم من شارع المطار باتجاه الثامن

الوكيل الاخباري -

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اعلنت أمانة عمان اليوم انها ستقوم وبالتعاون مع إدارة السير بإجراء تعديل مؤقت للحركة المرورية للسير القادم من شارع المطار باتجاه تقاطع الثامن، اعتباراً من مساء يوم غد الاربعاء ولمدة 20 يوما.وبين مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري، انه سيتم توجيه السير باتجاه شارع عبدالله غوشة (عكس إتجاه السير) ثم الإنعطاف يساراً عبر شارع عبد الرحمن خليفة بعد تحويل مقطع منه الى إتجاه واحد ثم العودة الى شارع زهران باتجاه تقاطع الثامن.كما ستقوم الأمانة وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بموقع الأعمال.