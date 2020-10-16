الجمعة 16-10-2020
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الجمعة، 16-10-2020 02:56 م

حتى الساعة الثامنة مساء اليوم

توقف الخدمات الإلكترونية في أمانة عمان

امانة
شعار أمانة عمان الكبرى


الوكيل الإخباري - تعلن أمانة عمان الكبرى ، عن توقف مؤقت للخدمات الالكترونية من خلال موقع أمانة عمان www.amman.jo أو تطبيق امانة عمان وذلك لغايات تحديث البيانات والأنظمة، وفق ما جاء عبر صفحتها على "الفيسبوك".

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وذلك من الساعة 12:00 ظهرا اليوم الجمعة وحتى الساعة 8:00 مساء هذا اليوم.

 

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