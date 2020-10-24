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السبت، 24-10-2020 07:57 م

وزير النقل يطلع على تجربة أمانة عمان في إدارة النقل العام

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الوكيل الاخباري - اطلع وزير النقل المهندس مروان خيطان، خلال زيارته اليوم السبت، أمانة عمان الكبرى، على تجربة الأمانة في موضوع إدارة وتشغيل النقل العام داخل مدينة عمان.
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والتقى الوزير خيطان خلال الزيارة التي رافقه فيها أمين عام الوزارة ومدير عام هيئة النقل البري، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ومدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي للتباحث في المواضيع المشتركة وإيجاد سبل التعاون بين الجميع لخدمة المواطنين بصورة أفضل.

وقدم أمين عمان شرحاً عن مشروع رؤية عمان، وأهمية تطبيق هذه التجربة في مناطق أخرى لرفع سوية النقل العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك إيجاد قاعدة بيانات لخدمة أصحاب القرار لاتخاذ القرارات المناسبة في مجال تخطيط النقل العام.

وأعرب وزير النقل عن مدى إعجابه بخطط أمانة عمان لتطوير قطاع النقل العام الأمر الذي يؤدي إلى رفع سوية أنظمة النقل العام في المملكة.

 




 

 


 

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