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الأربعاء، 19-04-2023 12:30 م

الأمانة تعلن مواعيد عمل المسالخ والسوق المركزي في العيد

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الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى أنّ ساعات دوام دائرة المسالخ طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك ستكون من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السادسة مساءً.اضافة اعلان


وأوضحت أن سوق بيع اللحوم سيفتح يومياً من السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وأنه سيتم معاينة اللحوم واستقبال الأسماك المستوردة حتى السادسة مساءً.

وفي سياق متصل أعلنت الأمانة أن عطلة عيد الفطر المبارك لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه تقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد.

وبينت أنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتباراً من مساء ثاني أيام العيد ليستأنف السوق أعماله الاعتيادية صباح ثالث أيام العيد.

واتخذت أمانة عمان بمناسبة عيد الفطر السعيد عدة إجراءات وترتيبات تشمل رفع أعلام المملكة والأمانة على كافة التقاطعات والجسور، وتجهيز كافة المرافق من حدائق وساحات لاستقبال مرتاديها، وإدامة عمل مركز الاتصال الموحد والطوارئ لاستقبال الشكاوى والملاحظات وإجراء اللازم حيالها.

وحددت عمل جهاز خدمات المدينة/ قطاع المناطق والبيئة في كافة مناطق العاصمة عمان بواقع 50% في أول وثاني أيام العيد، و100% لباقي أيام العطلة، وأن يكون عمل الكوادر الميدانية بواقع 75% لليوم الأول من العيد، و100% باقي أيام العيد.

 




 

 


 

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