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الأحد، 06-03-2022 01:41 م

الأمانة توزع 32 ألف كتاب مجانا ضمن احتفالاتها بيوم المدينة

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الوكيل الإخباري - خصصت دائرة المكتبات في أمانة عمان، ضمن البرنامج الاحتفالي بيوم المدينة الذي صادف الثاني من آذار، 32 ألف كتاب سيتم توزيعها، اليوم الأحد، من خلال المكتبة المركزية في وسط البلد و31 مكتبة فرعية على امتداد مناطق أمانة عمان.اضافة اعلان


ووفقا لنائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان فإن هذه المبادرة بمناسبة يوم المدينة تهدف الى التحفيز على القراءة واقتناء الكتب التي تلبي ذوق كافة أفراد العائلة.

وأشار خلال حضوره في المكتبة المركزية توزيع الكتب على الرواد، ان امانة عمان تدعم التنمية المجتمعية في المدينة من خلال نشر الانتاج الفكري وتسليط الضوء على أهمية قراءة الكتب التي تعتبر خير جليس للإنسان.

وبين مدير دائرة المكتبات ثامر الشوبكي إن هذه المبادرة تدعم مؤشر الثقافة، لافتاً الى وجود كتب من مختلف الحقول الأدبية والفكرية والعلمية والتاريخية وأخرى مخصصة للأطفال.

وكشف أن أمانة عمان ستتبنى اقامة هذه المبادرة بشكل سنوي بعد الاقبال الكبير الذي شهدته المكتبات اليوم من طلاب مدارس وجامعات وباحثين ومثقفين ومواطنين يميلون الى هواية القراءة واقتناء الكتب.

من جانبهم أعرب عدد كبير من المواطنين عن شكرهم لأمانة عمان على هذه اللفتة الطيبة التي أتاحت لهم اقتناء الكتب مجاناً مما يعزز من مفهوم اقامة مكتبات منزلية تضم مختلف الحقول٠

 




 

 


 

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