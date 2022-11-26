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السبت، 26-11-2022 02:10 م

الأمانة: لا تجمعات للمياه خلال المنخفض الأخير

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة أن الأمانة لم تتعامل مع أي حالات لتجمع المياه أو ارتفاع منسوب المياه في أي من مناطق العاصمة.اضافة اعلان


وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمانة لم تتلقى أي ملاحظات أو شكاوى من قبل المواطنين وكانت الأوضاع خلال المنخفض الجوي الأخير طبيعية.

وأضاف أن فرق الأمانة الميدانية كانت تعمل ضمن عدة ورديات لضمان تقديم الخدمات على مدار الساعة وللتعامل مع أي ملاحظات.

وكانت أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة منذ مساء الخميس الماضي للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي.

وتأثرت المملكة، أمس الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة، مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص.


 




 

 


 

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