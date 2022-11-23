عمّان ضمن قائمة المدن القيادية في مجال العمل المناخي

الوكيل الإخباري

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- وصلت مدينة عمّان إلى قائمة المدن القيادية في مجال العمل المناخي وذلك لاحقاً لإعلان منظمة الإفصاح عن الكربون CDP لعام 2022 قائمة A-List بأسماء المدن التي تم تسميتها كمدينة قيادية في العمل المناخي وضمت مدينة عمّان ضمن 122 مدينة عالمية أحرزت أعلى مجموع في مجال العمل المناخي من ناحية التأثير البيئي غير الربحي والكشف عن الكربون.وأظهرت القائمة أن 12% فقط من المدن التي ضمتها القائمة أحرزت تصنيف A ومنها مدينة عمّان وذلك لتميز القائمين بها في مجال العمل المناخي والبيئي والشفافية على الرغم من الضغوطات والتحديات في الوضع الاقتصادي العالمي.وقال أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة إن الانضمام إلى قائمة المدن القيادية والوصول إلى قائمة A في منظمة الإفصاح عن الكربون جاء نتاج الإجراءات والاستراتيجيات التي اتخذتها المدينة فيما يتعلق بالتغير المناخي، وهو ما يعتبر قيمة إضافية لبناء مستقبل أخضر وتحفيز الدول الأخرى على الحذو والاقتداء به حيث نفتخر بكوننا أول مدينة عربية وشرق أوسطية حصلت على هذا التصنيف.وتصنيف المدن ضمن هذه القائمة يرتكز على المعلومات البيئية التي يتم كشفها والإفصاح عنها وتصميمها من قبل المدن بهدف تشجيع ودعم تكثيف الجهود والطموحات في هذا المجال.وأظهرت القائمة أن واحدة من كل عشر مدن فقط قد أحرزت تقييم A حيث يتطلب من المدن المتقدمة للوصول إلى هذه النتيجة تقديم معلومات بيئية على مسار CD، ومعرفة موجودات الانبعاثات على مستوى المدينة مع نشر خطة عمل بيئية ومناخية وهذا ما تقوم به أمانة عمّان الكبرى من خلال خطة التغير المناخي لمدينة عمّان التي تم إطلاقها في عام 2019 كجزء من عضويتها في شبكة المدن القيادية C40.يذكر أن العديد من الدول الحاصلة على تقييم A لديها خطط قيادية متنوعة تتضمن الالتزام السياسي من عمدة المدينة للتعامل مع التغير المناخي، كما يتم الطلب من الحكومات الوطنية في COP27 اتخاذ ضعف عدد مقاييس التخفيف والتكيف التي تتخذها الدول خارج قائمة A حيث تلتزم مدينة عمّان في تحقيق التزاماتها بتخفيض انبعاثات الكربون كجزء من المنظومة الوطنية للوفاء بالالتزام الأردني في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع قطاعات الاقتصاد للمساهمة في الجهد العالمي لتحقيق استقرار المناخ.