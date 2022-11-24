الأمانة: أعمال صيانة وإزالة لـ7 جسور في عمّان

الوكيل الإخباري - رصدت أمانة عمّان الكبرى 7 جسور في عدة مناطق متفرقة من مناطق عمّان سيتم إزالتها وإجراء أعمال صيانة لها، وفق رئيس قسم الأرصفة والجسور في الأمانة هاني المراشدة.

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وقال المراشدة إن لدى الأمانة 132 جسرا موجودا في عمّان، ويتم حاليا تنفيذ جسور ضمن بؤر ساخنة جرى رصدها من قبل اللجنة المتخصصة بالجسور والمشاة من كل الدوائر والاختصاصات، والتي تختار المواقع التي لا بد من تنفيذ جسور فيها.



وبين أن "تمويل إنشاء وصيانة هذه الجسور يكون من ضمن ميزانية أمانة عمان، عبر مخصصات سنوية لتنفيذ الجسور الجديدة وبما يخص صيانة وديمومة الجسور".



وفي مشاريع الصيانة، أوضح المراشدة أن الأمانة تجري تدخلات مباشرة لجسور تحتاج صيانة نتيجة حوادث أو فقدان بعض الأجزاء منها نتيجة سلوكيات سلبية، إضافة إلى الجسور القديمة التي يتم متابعتها، موضحا أن البعض منها تتطلب إزالة وعمل صيانة خارجية كاملة أو استبدال أي أجزاء تالفة".

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