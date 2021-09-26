الأمانة لـ الوكيل: انقطاع الكهرباء عن محلات تجارية بجبل الحسين بسبب تجاوزات

الوكيل الاخباري- أكدت أمانة عمان، اليوم الأحد إن سبب انقطاع الكهرباء عن المحلات التي وهبتها امانة عمان لذوي الاحتياجات الخاصة تعود لمخالفات.

اضافة اعلان

وقالت الأمانة لـ "الوكيل الإخباري" ان سبب انقطاع الكهرباء يعود إلى مخالفات وتجاوزات من قبل أصحاب المحلات التجارية، مبينا أن الأمانة أعطت المواطن محلا تجاريا ليقوم بفتح مصلحة معينة، فيتجاوز الآخر ويقوم بفتح مصلحة أخرى.

وكان قد نشر "الوكيل الاخباري" شكوى بشأن انقطاع الكهرباء عن المحلات التجارية المجانية التي وهبتها الامانة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

