فيديو - كلاب ضالة في البنيات الشمالي والأمانة تتابع

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة متابعة الأمانة بشأن وجود عدد كبير من الكلاب الضالة في منطقة البنيات الشمالي بالعاصمة عمان .

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وكان قد وصل " الوكيل الإخباري" فيديو يظهر وجود عدد كبير من الكلاب الضالة في ساعات الصباح الباكر بالتزامن مع خروج الطلبة إلى المدارس مما يشكل خطراً عليهم.



واشتكى سكان المنطقة من وجود الكلاب الضالة بجانب منازلهم مطالبين الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة.





