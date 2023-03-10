الأمن السيبراني يحذر ويدعو لعدم إغفال الأمن المادي - فيديو

الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني للأمن السيبراني، الجمعة، لعدم إغفال الأمن المادي باعتباره جزءا مهما من الأمن السيبراني.



وشدد المركز في تغريدة نشرها على "تويتر" على أن الأمن المادي يعد جزءا من الأمن السيبراني ويهدف لضمان الحماية المادية لأصول تكنولوجيا المعلومات مثل المعدات والمرافق وغيرها الكثير.

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وفي مقطع مصور بالتغريدة ذاتها، قال عبدالمجيد الدرادكة من مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالمركز، إن العديد من الأشخاص يظنون أن الأمن السيبراني يقتصر على الإجراءات التقنية التي يتم استخدامها لتأمين أنظمة وشبكات تكنولوجيا المعلومات مثل أنظمة مكافحة الفيروسات، وأنظمة الحماية من الفيروسات، ويتغاضون عن أحد أهم العناصر في مجال الأمن السيبراني وهو الأمن المادي.



وأضاف الدرادكة أن الأمن المادي هو أحد التدابير المصممة لضمان الحماية المادية لأصول تكنولوجيا المعلومات مثل المعدات والموارد والمرافق وغيرها من الممتلكات من التلف والوصول المادي غير المصرح به.