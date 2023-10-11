"الأمن السيبراني" يدعو إلى التوعية من تقليد ما ينشر على الإنترنت

الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني للأمن السيبراني من خلال "تلميحة رقم 6"، إلى التوعية من مخاطر تقليد ما يتم نشره على الإنترنت.



وأكد المركز في بيان اليوم الأربعاء، أهمية توعية أفراد العائلة وبالتحديد الأطفال من مخاطر تقليد كل ما يتم نشره على الإنترنت من تحديات وغيرها من أنواع المحتوى التي من شأنها تعريضهم للخطر وإيذاء النفس.



يشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي، حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمّن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني، حيث ستتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بالأمن السيبراني، وحمايتهم من التعرّض لمخاطر الأمن السيبراني.

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