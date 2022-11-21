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الإثنين، 21-11-2022 11:53 ص

الأمن السيبراني يوقع اتفاقية لإطلاق المنصة الوطنية لفحص الاختراق

cyber-Security


الوكيل الإخباري- وقّع المركز الوطني للأمن السيبراني، اتفاقية تعاون مع شركة أكتوبيان، لإطلاق "منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراق الأخلاقية المستمرة"، على هامش منتدى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وبحسب بيان للمركز، اليوم الاثنين، تهدف المنصة إلى اكتشاف الثغرات الأمنية في المنتجات والمواقع والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات المشاركة بالمنصة.


يذكر أن المنصة تسعى لفتح المجال للجهات الحكومية والخاصة لاختبار مدى متانة مواقعها وخدماتها الإلكترونية، والحد من التهديدات المحتملة عن طريق منصة متطورة تضمن الحماية لجميع الأطراف المشاركة فيها.

 




 

 


 

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