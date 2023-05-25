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الخميس، 25-05-2023 12:14 م

الأمن العام: الأردن زرع السلام في كل دول العالم

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الوكيل الإخباري - أكد المساعد للعمليات والتدريب في مديرية الأمن العام العميد أنور الطراونة، أن الأردن زرع السلام في كل دول العالم التي كانت بحاجة لها، وهذا جاء من خلال توجيهات الهاشميين في تعزيز الأمن والاستقرار بعد الاستقلال والمحافظة عليه بالتطور والنمو والازدهار

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وقال الطراونة خلال مداخلته على إذاعة جيش إف إم عبر، إن عيد الاستقلال الـ 77 يشير إلى أن 77 عاماً على الأردن تم خلالها الحفاظ على الاستقلال وتحقيق التطور الازدهار، حيث يشهد الأردن في كل عام المزيد من التطور والتقدم والنهضة.


وبين ان مديرية الأمن العام شهدت قفزات نوعية من التطور والازدهار على الصعد كافة سواء في المجال الشرطي أو الأمن العام أو الحماية المدنية في الدفاع المدني، بحكمة وتوجيهات جلالة الملك.


وأضاف الطراونة أن الأردن خطى خطوات تطور شملت المجالات كافة سواء في القوات المسلحة الأردنية وفي التسليح والدفاع عن الوطن، أو تلك التي تتعلق بتحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال الحكومات المتعاقبة والبحث عن أفضل السبل للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار من خلال الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن هذه الجهود التي بذلت جميعها يحق للأردنيين الافتخار بها.


ونوه الطراونة الى أن الأردن ساهم في تطوير عدد من المؤسسات الأمنية في عدد من الدول خلال الفترات الماضية، ولدينا حاضرة في مجال المشاركة في قوات حفظ السلام.


 




 

 


 

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